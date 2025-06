AO VIVO: Após bate-boca entre Haddad e Nikolas, oposição ataca petista em plenário; caso Bolsonaro

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta quarta-feira, 11, repercute o embate entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e os parlamentares da oposição nessa quarta-feira, 11, durante audiência na Câmara dos Deputados sobre as medidas de compensação ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

A audiência foi encerrada prematuramente após os deputados da oposição, que reclamaram de termos usados pelo ministro, não deixaram os demais parlamentares fazerem perguntas, o que levou ao fim da sessão, que estava sendo realizada de forma conjunta pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Fiscalização Financeira.