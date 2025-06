No DF, Lula empata com Michelle Bolsonaro e Tarcísio na disputa à Presidência, diz pesquisa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece empatado com nomes da direita como a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos), no Distrito Federal, na disputa para Presidência em 2026. É o que mostra um levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira, 10.

No cenário entre Michelle e Lula, a ex-primeira-dama tem 29,9% das intenções de voto no DF, enquanto Lula aparece com 25,2%. O empate ocorre no limite da margem de erro, de 2,6 pontos porcentuais.