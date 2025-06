Gleisi entende preocupação de Motta com emendas e diz que pagamentos começam no fim de semana

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, afirmou nesta quarta-feira, 11, compreender a preocupação do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), com o atraso na execução das emendas parlamentares. Ela destacou, no entanto, que o Orçamento de 2025 só foi aprovado em março, o que comprometeu o andamento dos trâmites burocráticos. Ela assegurou que os pagamentos começarão a ser efetuados ainda neste fim de semana.

"Eu entendo a preocupação do presidente Hugo Motta, obviamente, porque os deputados estão cobrando a execução das emendas. Mas nós devemos lembrar que o orçamento foi aprovado em abril deste ano e não em dezembro, e entre a aprovação, sanção e o início de execução das emendas, nós temos um processo a cumprir, principalmente depois das decisões do Supremo Tribunal Federal, do ministro Flávio Dino - que estão na lei complementar 210. Então nós temos que adaptar todos os sistemas e ter o processamento das emendas, demora um tempo", disse.