Dino usa resposta da Meta IA para embasar seu voto em julgamento sobre big techs

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), usou uma resposta gerada pela inteligência artificial da Meta, a Meta IA, citando casos em que a liberdade de expressão não é absoluta, para embasar parte do seu voto no julgamento de dois recursos sobre a responsabilidade civil das plataformas da internet por conteúdos de terceiros e as possibilidades de remoção de material ofensivo.

Em resposta a um questionamento do ministro, a IA teria citado quatro cenários de exceções na liberdade de expressão: discurso de ódio, difamação e calúnia, segurança nacional e ordem pública. Dino leu o conteúdo produzido pela Meta IA, durante o julgamento que trata das regras do Marco Civil da Internet, nesta quarta-feira, 11, e ironizou a ferramenta.