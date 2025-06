Comissão sobre IA na Câmara aprova audiência pública com Anitta, Marisa Monte e Frejat

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na terça-feira, o colegiado aprovou um bloco de audiências públicas que pretendem discutir a regulação da inteligência artificial em diversos setores, como no jornalismo, na educação e na segurança pública.

A aprovação do requerimento para convidar Anitta e outros cantores causou desconforto em alguns membros da comissão que falaram à reportagem sob condição de reserva.

Tanto a Câmara como o Senado Federal vêm adotando a estratégia de trazer famosos para suas comissões, de modo a atrair mais audiência.

Isso aconteceu neste ano, por exemplo, com a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets, que realizou audiência com a influenciadora Virgínia Fonseca e Rico Melquiades, vencedor do reality show A Fazenda 13. Virgínia foi uma das 15 pessoas que receberam pedido de indiciamento da relatora, Soraya Thronicke (Podemos-MS) no texto final.