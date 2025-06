CCJ do Senado adia mais uma vez votação do Código Eleitoral

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal decidiu por adiar mais uma vez a votação do Código Eleitoral em sessão desta quarta-feira, 11. Senadores reclamam que o relator do projeto de lei, Marcelo Castro (MDB-PI), apresentou um novo adendo de mais de 500 páginas ainda na quarta-feira, impossibilitando a total análise da proposta.

O presidente da CCJ, Otto Alencar (PSD-BA), sugeriu que um representante de cada partido e os líderes do colegiado discutissem com o relator para apresentar um texto definitivo para votação no dia 9 de julho.