AO VIVO: Bolsonaro depõe no STF sobre trama golpista: principais pontos e reações; caso Zambelli

Ex-presidente da República afirmou que a possibilidade de golpe nunca foi discutida em seu governo, além de negar ter feito uma minuta do golpe a fim de impedir a posse do presidente Lula

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta quarta-feira, 11, repercute o interrogatório do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete acusados de participar de trama golpista em 2022. Os réus foram ouvidos pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

Bolsonaro é um dos oito réus desse grupo da denúncia, que foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR). O interrogatório foi conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, relator da ação.