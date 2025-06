Torres admite desconhecimento técnico sobre sistema eleitoral

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Tecnicamente falando, não temos nada que aponte fraude nas urnas eleitorais. Nunca chegou esta notícia até mim. E quando questionado, eu passava isso [a informação] para o presidente [Bolsonaro] ou para qualquer outra autoridade”, declarou Torres durante o interrogatório dos réus acusados de participar de uma trama para impedir que o candidato eleito durante as eleições de 2022, Luiz Inácio Lula da Silva, assumisse a presidência em janeiro de 2023.

Em julho de 2022, Torres participou de uma das lives que Bolsonaro transmitiu do Palácio da Alvorada, com membros de sua equipe de governo. Na ocasião, a pretexto de falar sobre a “questão do voto auditável”, o então presidente atacou a Justiça eleitoral e questionou a segurança das urnas eletrônicas. Já Torres, para demonstrar a necessidade de melhorias no sistema, leu um relatório da PF, obtido por seus assessores.