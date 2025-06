'Bastante desagradável' e convite para vice: as interações de Bolsonaro e Moraes no STF

Com o mesmo tom calmo com que conduziu os outros interrogatórios, Moraes, relator, dirigiu perguntas diretamente a Bolsonaro, que se referiu ao ministro como "Vossa Excelência" e "senhor" em todos os momentos - formalidade usual em situações oficiais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em um momento do interrogatório, o ex-presidente também pediu "desculpas" a Moraes durante algumas de suas declarações, e, ao opinar sobre imunidade parlamentar, advertiu que o que afirmava era "com todo respeito".

Mesmo com o tom cortês e respeitoso entre os dois, Bolsonaro deixou claro que não estava contente com a situação. "Para mim, é bastante desagradável estar perante a Vossa Excelência nessa circunstância", disse.

No início do depoimento, Bolsonaro pediu desculpas a Moraes por ataques que fez quando era presidente e fez acusações a ministros da Corte. O pedido também se estendeu a Edson Fachin e Luís Roberto Barroso, atual presidente do STF, por acusá-los de terem recebido entre US$ 30 e US$ 50 milhões para fraudar as eleições.

Outro momento de leve tensão ocorreu após o ex-presidente dar uma longa explanação sobre o que pensa a respeito da confiabilidade das urnas eletrônicas, afirmando que "se não houvesse essa dúvida, com certeza não estaríamos aqui hoje". Moraes foi contundente ao dizer que o interrogatório não está relacionado com o tema.