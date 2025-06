Boulos critica militância de esquerda e progressista: 'Comentarista de Twitter'

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Estamos no governo, mas quem está na ofensiva, pautando os debates e indo pra cima, é a extrema direita", afirmou.

Para Boulos, a extrema direita domina a comunicação política, especialmente nas redes sociais, o que tem impactado negativamente a imagem do governo Lula e dificultado o avanço de pautas progressistas.

O vídeo faz parte da campanha "Contra-Ataque", em que Boulos e sua equipe percorrerão 15 Estados brasileiros até agosto. O objetivo da caravana, segundo ele, é organizar e mobilizar movimentos sociais, sindicais e populares, reunindo toda a militância de esquerda para "fortalecer a base social da esquerda, promover o engajamento popular e preparar o terreno para as eleições de 2026".

A campanha foi lançada por Boulos no dia 5 de junho, com apoio do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). A primeira parada ocorreu em São José do Rio Preto (SP), onde o deputado se reuniu com estudantes, ativistas culturais e lideranças locais. Ao longo de junho, a caravana passará por outras cidades paulistas, como São Carlos, Campinas, Araraquara e Taboão da Serra, antes de seguir para outros Estados.