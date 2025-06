AO VIVO: Bolsonaro, Mauro Cid e demais réus depõem no STF; caso Zambelli; atentado a Miguel Uribe

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta segunda-feira, 9, repercute o início do interrogatório no Supremo Tribunal Federal (STF) do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros réus acusados de participação na trama golpista de 2022.

Na segunda-feira, 2, a Primeira Turma da Corte encerrou as oitivas de testemunhas indicadas pelos réus do "Núcleo 1" da ação de tentativa de golpe de Estado. O ministro Alexandre de Moraes, relator da ação, marcou para esta segunda-feira, 9, o interrogatório do ex-presidente e outros sete denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR).