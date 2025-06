'Segurança pública não avançará Sem o federalismo', diz Gilberto Kassab

O presidente nacional do PSD e secretário de Governo e Relações Institucionais de São Paulo, Gilberto Kassab, afirmou que a segurança pública no Brasil não avançará sem um verdadeiro pacto federativo entre os entes da federação. "Se há um tema que não avançará sem o perfeito avanço do federalismo, é segurança pública", declarou durante participação no Fórum Esfera, neste sábado, 1.

Kassab criticou o que chamou de vaidade entre esferas de poder no enfrentamento ao crime. "Nos últimos meses, a vaidade ainda predominando na discussão dos temas. Entes querendo ter predominância, protagonismo, onde segurança não há protagonismo, há integração", afirmou. "Nós precisamos, efetivamente, de uma integração não apenas de prefeituras, de governo de Estado, União, mas a participação do Poder Judiciário", acrescentou.