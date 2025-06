Moraes determina que Ministério da Justiça formalize extradição de Carla Zambelli

Ministro do STF também ordenou que a Câmara seja informada da perda de mandato da deputada

Zambelli está foragida na Itália , para onde viajou após ser condenada a 10 anos de prisão em regime fechado por invasão de sistemas e falsificação de documentos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou neste sábado, 7 de junho, que a Corte envie ao Ministério da Justiça e Segurança Pública todos os documentos necessários para a formalização do pedido de extradição da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP).

Com o envio da documentação ao Ministério da Justiça, caberá ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, da Secretaria Nacional de Justiça e Cidadania, analisar a admissibilidade do pedido.

Caso o processo seja aceito, ele será encaminhado ao Ministério das Relações Exteriores ou à autoridade central estrangeira para formalização junto ao governo italiano.

Comunicação à Câmara

Moraes também determinou que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), seja comunicado sobre a perda do mandato de Zambelli.

Embora essa decisão, em regra, dependa do plenário da Câmara, a jurisprudência do STF permite que o próprio tribunal declare a perda automática quando a condenação for superior a 120 dias de prisão em regime fechado — conforme previsto na Constituição para casos de ausência em um terço das sessões legislativas.