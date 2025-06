Chefe da CGU diz a jornal que 'todo mundo conhecia problema do INSS, e Rui sabe disso'

Na matéria divulgada anteriormente, havia uma incorreção sobre a fala do chefe da CGU no texto e título. Segue abaixo o texto correto.

O ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Vinicius Carvalho, afirmou que o governo foi alertado sobre as investigações envolvendo fraudes no INSS. Questionado sobre afirmação do ministro da Casa Civil, Rui Costa, de que não houve alerta sobre o caso "a nível de ministro" e se não tratou com o ex-ministro Carlos Lupi (Previdência) sobre o assunto, Carvalho respondeu que "a preocupação do ministro Rui é super legítima: evitar que aposentados e pensionistas fossem lesados. Essa investigação foi feita em menos de um ano, que é um prazo razoável. Houve reuniões com a Previdência, envolvendo secretários. O Tribunal de Contas da União já tinha tomado decisão."