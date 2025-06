Tarcísio e Ratinho crescem e empatam com Lula no 2° turno em 2026, diz Genial/Quaest

Tarcísio cresceu de 37% para 40% na comparação com março, enquanto Lula oscilou no limite da margem de erro de 43% para 41%. Brancos e nulos são 14% e indecisos, 5%.

Ratinho também cresceu três pontos porcentuais (p.p.) e chegou a 38% contra 40% do atual presidente da República, que antes tinha 42%. No cenário com o paranaense, são 17% de brancos e nulos e 5% de indecisos.

Tarcísio é o nome preferido da Faria Lima e de partidos do Centrão para suceder o inelegível Jair Bolsonaro (PL) nas urnas, mas tem rechaçado as especulações e afirmado que seu objetivo é ser reeleito governador de São Paulo.

Ratinho, por sua vez, tenta viabilizar uma candidatura presidencial, mas enfrenta obstáculos dentro de seu próprio partido. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, disse que a sigla não lançará candidato se Tarcísio topar a empreitada presidencial. Além disso, o paranaense enfrenta a concorrência interna do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), recém-filiado a sigla e que também almeja o Planalto.

O gaúcho tem 36% das intenções de voto, empatando com Lula no limite da margem de erro de dois pontos porcentuais para mais ou para menos. Neste caso, o petista tem 40%. Brancos e nulos são 19% e indecisos, 5%. Não há série histórica da Genial/Quaest no cenário com Leite.