Paulo Figueiredo diz que Carla Zambelli já está na Itália

Como mostrou o Estadão , Zambelli disse nesta terça-feira, 3, que viajou para o país americano em busca de tratamento médico para uma condição de saúde, e que não tem intenção de voltar ao Brasil. Ela afirmou que o plano era se mudar para a Itália, onde possui cidadania italiana, inicialmente morando em Roma e, depois, se fixando no interior do país.

Nesta quarta-feira, 4, o youtuber brasileiro Geo Pasch, conhecido na internet brasileira pela capacidade de identificar locais em imagens do Google Street View, foi o responsável por revelar, nas redes sociais, a localização exata em que Zambelli gravou um vídeo divulgado no dia anterior, após anunciar que havia deixado o País: Fort Lauderdale, na Flórida.

No vídeo, Zambelli reclamava do pedido de prisão da Procuradoria-Geral da República (PGR), posteriormente aceito pelo ministro Alexandre de Moraes.

Zambelli foi condenada no mês passado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a dez anos de prisão por invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e após o anúncio de que não retornará ao País, o ministro Alexandre de Moraes determinou sua prisão preventiva.

Denunciado por tentativa de golpe em fevereiro deste ano, o blogueiro disse se sentir honrado com a manifestação da PGR, que o acusou de organização criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano ao patrimônio da União, entre outros. O denunciado não apresentou defesa e deve ser o primeiro réu julgado à revelia no STF, como mostrou a Coluna do Estadão.