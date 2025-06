O POVO News: Bolsonaro depõe, Lula na Quaest, Zambelli na lista da Interpol, Trump x Musk

Carla Zambelli, deputada federal (PL) / Crédito: Lula Marques/ EBC

Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, o programa O POVO News exibe nesta quinta-feira, 5, mais uma edição. O programa traz análises, entrevistas e os destaques mais relevantes do cenário político nacional. Entre os principais assuntos da edição está o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) à Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira, 5, no inquérito do Supremo Tribunal Federal (STF) que investiga seu filho, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

A programação também inclui a repercussão do caso da deputada federal Carlam Zambelli (PL-SP), que teve seu nome incluído na lista de difusão vermelha da Interpol. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de S.Paulo nesta quinta-feira, 5, e confirmada pela BBC News Brasil com uma fonte em caráter reservado. Assista ao programa clicando aqui ou no player abaixo:

Outro destaque é a reação do deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) sobre o caso da deputada Carla Zambelli. Motta afirmou que deve se manifestar até o fim desta desta quinta-feira, 5. "A decisão (do STF) foi tomada ontem. A equipe técnica do jurídico da Câmara está se reunindo para ver quais são as próximas etapas que nós devemos cumprir acerca da decisão dada pelo Supremo Tribunal Federal. Quero até o final do dia de hoje trazer qual será a nossa manifestação acerca do assunto", disse Motta em entrevista.