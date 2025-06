Carla Zambelli tem localização exata revelada por youtuber; saiba como

Após ser condenada a dez anos de prisão por unanimidade pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) por invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a deputada Carla Zambelli deixou o Brasil

A localização exata de Carla Zambelli nos Estados Unidos foi descoberta pelo youtuber brasileiro João Paschoal, conhecido como Geo Pasch. O criador de conteúdo postou as coordenadas mostrando que a gravação de um vídeo publicado pela deputada foi feita no estacionamento de uma loja da Fort Lauderdale, na Flórida.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na terça-feira, 3, a parlamentar chegou a informar por meio das redes sociais que estava deixando o Brasil para buscar tratamento médico e que pediria licença não remunerada do seu mandato, além de falar em ir para a Europa, onde tem cidadania.

>> Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO

Para descobrir o local em que a deputada gravou o registro em vídeo, o criador de conteúdo seguiu as seguintes etapas, conforme disse ao G1:



Identificou a placa de um carro que aparece no registro e que segue padrões adotados nos EUA;

Observou as diversas palmeiras na rua, o que sugeriu que o vídeo foi feito em uma cidade litorânea, especificamente na região de Miami;

O formato dos prédios, em que um é maior, com grandes sacadas, e o outro menos, em formato semelhante a um “K”.

João apurou a localização por cerca de duas horas. O youtuber realizou uma publicação no X (antigo Twitter) com as coordenadas do local em que o vídeo foi gravado. A publicação acumula mais de 3 milhões de visualizações.