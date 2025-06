AO VIVO: Moraes decreta prisão de Zambelli e abre inquérito por obstrução de Justiça: veja reações

Em meio a saída da deputada do Brasil, a PF pediu à Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) a inclusão de Carla Zambelli no alerta internacional para localizar pessoas que são procuradas pela Justiça

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta quinta-feira, 5, repercute a determinação de prisão preventiva da deputada Carla Zambelli (PL) pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. A ordem foi feita nessa quarta-feira, 4.

Além da prisão preventiva, Moraes determinou, ainda, o bloqueio do passaporte, bens ativos, contas bancárias e perfis das redes sociais.