Relator pede arquivamento de ação contra Cris Monteiro por fala de que 'mulher branca incomoda'

Relator da ação, Messias argumenta no documento que, embora a fala de Cris seja passível de crítica, "ocorreu durante debate político acalorado". "Não há, até o momento, evidência suficiente de que sua intenção tenha sido a de ofender, discriminar ou atacar de forma deliberada a dignidade de outrem", afirma. Agora, cabe à Corregedoria da Câmara aprovar - ou não - a recomendação do vereador do MDB.

Messias diz ainda que, para haver punição, seria necessário comprovar que Cris agiu com intenção clara de ofender e discriminar, o que, segundo ele, não ocorreu. "A vereadora Cris Monteiro expressava uma percepção pessoal sobre o tratamento que vinha recebendo, não um juízo de valor negativo sobre qualquer grupo ou pessoa."

O caso ocorreu nesta terça-feira, 29, quando, na Tribuna da Câmara, Cris Monteiro dirigiu-se a sindicalistas que acompanhavam a votação do reajuste dos servidores municipais e provocou forte reação da plateia e de parlamentares. Segundo a vereadora Luana Alves (PSOL), o episódio configurou um ato de racismo e quebra de decoro parlamentar.

Minutos após o ocorrido, a vereadora do Novo pediu desculpas. "Lamento profundamente se alguém em particular se sentiu ofendido com a minha fala, não foi minha intenção. Faço uso da tribuna, como qualquer parlamentar, para defender minhas ideias e falar o que penso", disse na ocasião.

No dia seguinte ao episódio, Luana entrou com uma representação contra Cris Monteiro. Na ação, a vereadora do PSOL pediu que a Corregedoria tome providências cabíveis em relação à conduta da parlamentar. As possíveis penalidades incluem considerar a conduta incompatível com o decoro parlamentar, o que, conforme a Lei Orgânica e o Regimento Interno da Casa, pode levar à perda do mandato.