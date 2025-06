Mendonça defende 'autocontenção' do STF e sinaliza divergência em julgamento sobre plataformas

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), sinalizou nesta quarta-feira, 4, que vai divergir no julgamento sobre a responsabilização civil das plataformas e provedores por conteúdos publicados pelos usuários.

"A depender do remédio e da dose administrada, a tentativa de combater o sintoma pode agravar ainda mais a doença."

Antes da retomada do julgamento, no início da sessão, o ministro Luís Roberto Barroso, presidente do STF, fez um um pronunciamento em que negou que o tribunal esteja invadindo competências do Congresso ao julgar o tema.

Barroso afirmou que o STF tem o dever de definir critérios claros para serem aplicados em casos concretos que chegarem ao Judiciário e que essas balizas "só prevalecerão" até que o Congresso aprove legislação sobre o assunto.