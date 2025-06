Genial/Quaest: maioria dos brasileiros diz que Lula não cumpre promessas das eleições

De acordo com o levantamento, 70% dos brasileiros dizem que Lula não cumpriu as promessas da última eleição. São 25% os que dizem que o presidente já as cumpriu, enquanto 5% não responderam.

Há um empate técnico, dentro da margem de erro, de dois pontos porcentuais, sobre as intenções do presidente. Para 46%, Lula é bem intencionado. Para 48% dos entrevistados, não há vontade do petista em cumprir os compromissos assumidos durante a campanha.

A pesquisa Genial/Quaest realizou 2.004 entrevistas presenciais em 120 municípios do País. A margem de erro é de dois pontos porcentuais e o índice de confiança é de 95%.

O levantamento mostra que a aprovação ao governo Lula atingiu o pior patamar numérico desde janeiro de 2023: são 57% os que desaprovam a gestão federal, enquanto 40% aprovam o mandato. Embora a percepção sobre a economia do País tenha melhorado, o escândalo dos descontos indevidos no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) agravou a imagem negativa do governo.

A pesquisa também demonstra que a aprovação a Lula piorou nos segmentos que apresentavam os cenários mais favoráveis de avaliação do petista, como a região Nordeste, os menos escolarizados e as famílias de menor renda.