Transposição do São Francisco foi maior projeto hídrico do mundo no século 21, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta terça-feira, 3, que a transposição do Rio São Francisco pode ter sido o maior projeto hídrico do mundo neste século.

Segundo Lula, grande parte da população desconhece o projeto, iniciado na primeira gestão dele na Presidência (2003-2006) por falhas na comunicação institucional da Presidência. "Muita gente não sabe porque nós não informamos corretamente o que é o canal do São Francisco", avaliou.

A coletiva de Lula com jornalistas ocorre após uma reunião, na noite desta segunda-feira, 2, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União-AP). Também participaram do encontro a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e líderes governistas no Congresso.