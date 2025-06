Eduardo Bolsonaro responde a Lula após ter atuação nos EUA chamada de 'terrorista'

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) respondeu a Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por meio de suas redes sociais , após o presidente ter classificado a sua atuação nos EUA como "terrorista" e ter afirmado que o político autoexilado "tenta lamber as botas do Trump". As declarações de Lula ocorrem em discurso proferido nesta terça-feira, 3. "Eu estou aqui nos EUA para defender a liberdade do povo brasileiro, enquanto o Lula só quer voltar à cena do crime para roubar os aposentados do INSS e também as estatais brasileiras", afirmou Eduardo Bolsonaro, sem fornecer provas, em um vídeo publicado em sua conta no X (antigo Twitter). O esquema de fraude no INSS, na verdade, estava em curso desde 2016, quando Michel Temer era o presidente do País e os valores desviados aumentaram nos últimos dois anos, já na gestão petista.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Lula classificou a atuação de Eduardo Bolsonaro como "lamentável" e "antipatriótica". O presidente ainda complementou: "o cidadão que é deputado pede licença ao seu mandato para ir ficar tentando lamber as botas do Trump e de assessor do Trump pedindo intervenção na política brasileira". Em resposta, Eduardo Bolsonaro disse que "ano que vêm, ele (Lula) será aposentado da vida pública. Se Deus quiser, a gente vai ter um Bolsonaro de volta à presidência", sem especificar de qual membro da família estava falando. Eduardo Bolsonaro tem se apresentado como uma alternativa para o Senado de São Paulo ou para a Presidência da República, uma vez que seu pai, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, se encontra inelegível até 2023. Atuação de Eduardo Bolsonaro nos EUA