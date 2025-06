AO VIVO: Moraes marca interrogatório de Bolsonaro sobre trama golpista; Rússia x Ucrânia

Além do ex-presidente, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), agendou o interrogatório de outras sete pessoas, que integram o primeiro núcleo da trama golpista

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta terça-feira, 3, repercute o início do interrogatório dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, marcado para a próxima segunda-feira, 9. Um dos réus a ser ouvido é o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

