Quem é João Campos, que assume o PSB para garantir aliança entre Alckmin e Lula em 2026

O prefeito de Recife, João Campos, assumiu neste domingo, 1.º, a presidência do Partido Socialista Brasileiro (PSB), com a missão de fortalecer o partido para as próximas eleições e tentar garantir a permanência do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) na chapa de reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Aos 31 anos, João Campos é visto como um nome da renovação no partido. Nascido em 1993, João Campos vem de uma família tradicional da política pernambucana. É bisneto de Miguel Arraes, que governou Pernambuco três vezes e liderou o partido entre 1999 e 2005, e filho de Eduardo Campos, também ex-governador do Estado e ex-presidente do PSB, que morreu em 13 de agosto de 2014, na queda de uma aeronave em Santos, durante a campanha presidencial daquele ano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O prefeito do Recife é visto como uma das grandes apostas da esquerda para o pós-Lula. João Campos é o prefeito de capital mais popular nas redes sociais, com mais de 2,9 milhões de seguidores no Instagram, onde divulga projetos da cidade e interage com seguidores. A gestão dele é marcada por estratégias de aproximação com a população e o público jovem na internet. Em 2024, João Campos foi reeleito prefeito de Recife no primeiro turno, derrotando Gilson Machado (PL), com 725.721 votos, o equivalente a 78,11% dos votos válidos. Essa foi a maior votação já registrada para a prefeitura da capital pernambucana nas 11 eleições realizadas desde o retorno do voto direto para o cargo, em 1985. Nas eleições de 2020, aos 27 anos, ele foi a pessoa mais jovem a assumir o cargo de prefeito de Recife. Antes disso, em 2018, João Campos foi eleito pela primeira vez para a Câmara dos Deputados, como o deputado mais votado do Estado, com mais de 460 mil votos. Ele iniciou seu mandato em 1.º de fevereiro de 2019 e o exerceu até 31 de dezembro de 2020, quando renunciou ao cargo após ser eleito prefeito de Recife.

João Campos também trabalhou como chefe de gabinete do governo estadual na gestão de Paulo Câmara, também do PSB. Como líder do partido, João Campos terá o desafio de garantir que Geraldo Alckmin continue como vice na chapa de reeleição de Lula. O futuro de Alckmin no posto é incerto, e parte dos aliados de Lula defendeu usar a vaga para atrair partidos maiores e de centro, como MDB ou PSD. Na campanha em 2024, foi criticado por adversários por "esconder" o apoio de Lula, e rebateu, afirmando ser grato ao presidente pelos investimentos na cidade.

É o segundo de cinco filhos de Eduardo e Renata Campos. Em 2011, quando cursava o segundo ano do ensino médio, foi aprovado em Engenharia na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), aos 17 anos. No curso, se especializou na área civil. A mãe é auditora concursada do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) desde 1991. O pai governou o Estado de 2007 a 2014 e foi ministro da Ciência e Tecnologia de 2004 a 2005 durante a gestão do presidente Lula. A avó, Ana Arraes, foi deputada federal por Pernambuco de 2007 a 2011. O bisavô, Miguel Arraes, foi governador do Estado por três vezes, além de deputado federal, deputado estadual e, como o neto, prefeito do Recife.

João Campos namora a deputada federal Tabata Amaral (PDT), eleita em 2018 por São Paulo e reeleita em 2022. A deputada esteve ao lado dele na cerimônia que o oficializou na presidência do partido. O prefeito de Recife e Tabata Amaral começaram a namorar em em 2019, quando ambos eram deputados federais. Desde então, o casal mantém um relacionamento que envolve agendas políticas e pessoais. Em 2024, enquanto concorria à Prefeitura de São Paulo, Tabata publicou um vídeo intitulado "Amor", que abordava seu relacionamento com João Campos. O vídeo também foi republicado pelo agora presidente do PSB e alcançou mais de 1,7 milhão de visualizações no Instagram.