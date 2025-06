AO VIVO: Ucrânia destrói 41 aviões russos: veja reações; traficantes do Ceará na Rocinha; caso Poze

Ucrânia destrói 41 aviões russos: veja reações; traficantes do Ceará na Rocinha; caso Poze / Crédito: O POVO News

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta segunda-feira, 2, repercute o ataque da Ucrânia à Rússia nesse domingo, 1º, que danificaram aviões russos estimados em US$ 2 bilhões. Kiev informou, ao mesmo tempo, que 12 soldados ucranianos morreram em um ataque russo contra seu campo de treinamento. Os ataques trocados ocorreram um dia antes de um novo ciclo de negociações diretas com a Rússia, em Istambul, para tratar de um cessar-fogo. Uma delegação da Ucrânia, liderada pelo ministro da Defesa do país, Rustem Umerov, estará presente no encontro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A edição traz, ainda, os desdobramentos sobre os líderes cearenses da facção criminosa Comando Vermelho (CV) que estão escondidos na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. Uma ação conjunta entre policiais cariocas e do Ceará resultou em prisões e apreensões no último sábado, 31. Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO As investigações apontam que os traficantes escondidos na região carioca teriam ordenado pelo menos mil morte em dois anos no Ceará. A informação foi divulgada pelo procurador-geral de Justiça Antônio José Campos Moreira, do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ). O programa repercute também o caso de Marlon Brandon Coelho Couto Silva, conhecido como MC Poze do Rodo, preso na última quinta-feira, 31, suspeito de apologia ao crime e envolvimento com o tráfico de drogas.

A esposa do cantor de funk, Viviane Noronha, publicou um vídeo nas suas redes sociais falando de uma suposta abordagem violenta da polícia durante a operação que o prendeu. Ela disse que os agentes lhe acordaram na cama, enquanto dormia com sua filha, além de citar um suposto sumiço de ouros e joias do seu marido. Procurada pelo O Globo, a Policia Civil negou as acusações e disse que vai investigar a mulher por calúnia. O POVO News: Assista ao vivo