Lula elogia Motta em meio à crise com Congresso que pode derrubar aumento no IOF

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva elogiou neste domingo, 1º, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), dizendo que o parlamentar representa uma "novidade na política brasileira." Durante a convenção nacional o PSB, em Brasília, afirmou que, independentemente do partido do deputado, as siglas de esquerda terão diálogo com ele.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os elogios ocorreram em meio à crise desencadeada pelo aumento do IOF, que enfrenta resistência do Congresso. Na última quinta-feira, 29, Motta relatou ter combinado com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que a equipe econômica teria dez dias para formular um plano alternativo à elevação do imposto. Ele disse que esse plano teria de ser duradouro, e "evitar gambiarras tributárias só para aumentar arrecadação."

No mesmo evento, Lula pregou diálogo com o Congresso para facilitar a aprovação de medidas do governo. Segundo o petista, o Executivo precisa aprender que é necessário antes com os congressistas medidas que serão enviadas ao Legislativo.