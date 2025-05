Nova operação contra venda de sentenças mira vazamento de dados

A investigação sobre suspeita de venda de decisões judiciais no Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ-MT) e no Superior Tribunal de Justiça (STJ) chegou nesta sexta, 30, à 9.ª fase - foi o terceiro dia consecutivo que a Polícia Federal saiu às ruas em ações ostensivas para aprofundar as apurações. Nesta etapa da Operação Sisamnes, os policiais federais fizeram buscas em três endereços em Palmas - a suspeita é de vazamento e comercialização de informações sigilosas de investigações da PF. O prefeito Eduardo Siqueira Campos (Podemos) foi um dos alvos.

Procurado pelo Estadão, o prefeito não havia se manifestado até a publicação deste texto. Segundo a PF, os investigados são suspeitos de terem tido acesso antecipado a detalhes de operações policiais, "comprometendo a eficácia das medidas judiciais que seriam implementadas". A PF investiga também agoram a origem dos vazamentos. A operação foi autorizada pelo ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que conduz a investigação na Corte. O ministro mandou ainda recolher os passaportes de dois investigados e os proibiu de manter contato. Sobrinho

Em outra frente, a operação mira a suspeita de "privilégios ilegais" concedidos ao advogado Thiago Marcos Barbosa de Carvalho. Sobrinho do governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), o advogado foi preso em março. Em conversa obtida pela PF, ele diz que vazou um inquérito sigiloso para o tio, que nega. Thiago Carvalho está detido na Casa de Prisão Provisória de Palmas. A PF apreendeu ontem documentos no presídio. O advogado Luiz Francisco, que defende o sobrinho do governador, negou que ele tenha recebido privilégios. "Pelas filmagens e controle de entrada e saída, eles verão que não há tratamento especial", afirmou ao Estadão. A defesa disse ainda que o presídio não tem cela especial e que Thiago Carvalho está detido sozinho por questões de segurança, já que foi assessor do Ministério Público do Tocantins e teria ajudado em pareceres contra presos que estão no mesmo presídio. O secretário de Cidadania e Justiça do Estado, Deusiano Pereira de Amorim, deixou o cargo neste mês após ter pedido tratamento especial para o sobrinho do governador. Amorim defendeu no STF a transferência para sala no Comando-Geral da PM. A manifestação foi enviada depois que o STF solicitou informações sobre as condições do presídio. O pedido foi negado.

Juiz afastado recebeu R$ 1 milhão 'sem aparente motivação' Movimentações financeiras por meio de familiares, transações não declaradas e aumento repentino de gastos no cartão de crédito reforçaram as suspeitas sobre o juiz Ivan Lúcio Amarante, da comarca de Vila Rica (MT), alvo da Operação Sisamnes, nesta semana. A quebra do sigilo de Amarante revelou que R$ 1 milhão caiu na conta do juiz em 2023 "sem aparente motivação", segundo a Polícia Federal. O juiz está afastado das funções desde outubro de 2024. Ao CNJ, ele negou ligação com venda de sentenças.

Repasses a ex-assessor eram para pagar contas, afirma ministro do STJ O ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), afirmou que o dinheiro transferido por ele mensalmente a seu ex-chefe de gabinete Rodrigo Falcão foi usado para pagar contas pessoais. Falcão é um dos investigados na Operação Sisamnes. Segundo o ministro, que não figura como investigado no inquérito da Polícia Federal, enquanto ocupou o cargo, entre 2008 e 2024, Falcão era o responsável por todos os pagamentos que ele precisava realizar mensalmente.