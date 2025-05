Ciro Nogueira diz ao STF que Bolsonaro não interferiu em transição do governo

O senador Ciro Nogueira (PL-PI), ex-ministro da Casa Civil do governo de Jair Bolsonaro (PL), defendeu que Bolsonaro não apresentou nenhuma intenção de ruptura do Estado democrático de direito após a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 2022 e não interferiu na transição de governo. "Todas as determinações que o presidente deu foi para transição da melhor forma possível", afirmou.

Nogueira foi responsável por coordenar a transição em 2022. Ele prestou depoimento como testemunha na ação penal sobre a tentativa de golpe no Supremo Tribunal Federal (STF).