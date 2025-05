Agenda de coronel do 'Comando 4' tinha anotações sobre Pacheco, Moraes e Zanin

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Foi nessa agenda que a PF encontrou menções ao senador Rodrigo Pacheco (PSD-MR), ex-presidente do Senado, e aos ministros Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A caderneta pertence ao coronel reformado do Exército Etevaldo Caçadini de Vargas, preso nesta quarta-feira, 28, durante nova etapa da Operação Sisamnes - juiz corrupto, segundo a mitologia persa -, por suspeita de fazer parte do Comando 4.

O nome de Rodrigo Pacheco aparece próximo aos termos "vigilância armada" e "guarda armada". Em nota, o senador classificou como "fato estarrecedor" o seu suposto monitoramento pelo grupo.

Já os nomes de Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin constam logo abaixo do termo "LIVE". Caçadini é dono da comunidade Frente Ampla Patriótica, criada após o 8 de Janeiro. Além de grupos no WhatsApp, há um canal no YouTube para, segundo ele, reunir "patriotas e conservadores do Brasil". O coronel publicou 101 vídeos na plataforma desde então e defendeu abertamente ideias golpistas.