Sachsida diz que dúvida sobre urna não chamou atenção em reunião; Guedes é dispensado de depor

Também foram convocados o ex-ministro da Economia Paulo Guedes, o ex-ministro da Secretaria de Governo Célio Faria e o procurador federal Adler Anaximandro Cruz e Alves.

A defesa de Torres, contudo, desistiu do depoimento dos três.

"Me lembro de cobrar empenho dos ministros para eles defenderem um pouco mais o governo e também de uma questão sobre a urna eletrônica. Não me parece nenhuma novidade, já que muitas pessoas do Brasil, desde 2007, questionam urnas eletrônicas. Então, não me chamou atenção a reunião", disse Sachsida.

Em seguida, a defesa de Torres questionou se nessa reunião foi tratado algo que no futuro poderia implicar em abolição do estado democrático de direito e golpe de Estado. O ex-ministro de Minas e Energia disse que não.