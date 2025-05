Oposição critica Lula por dizer que, por ele, Deus deixou sertão sem água

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira, 28, que "Deus deixou o sertão sem água" porque sabia que ele seria eleito presidente. A declaração durante um evento na região de Cachoeira dos Índios, no sertão da Paraíba, causou reação da oposição, que criticou o chefe do Executivo.

No evento, Lula fez críticas aos antecessores pela demora em tirar do papel o projeto de transposição do São Francisco, iniciado em seu mandato anterior. Ele afirmou que Deus deixou o sertão sem água porque sabia que ele se tornaria presidente da República e ainda afirmou que "faltou coragem" aos presidentes que o antecederam para fazer a transposição do Rio São Francisco.