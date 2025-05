Lula já se comparou a Deus e Jesus antes da menção ao 'sertão sem água'; relembre

A declaração, que ocorreu na inauguração de uma das obras da transposição do Rio São Francisco, no município de Cachoeira dos Índios (PB), não é a primeira fala do presidente se colocando em grande proximidade ou até se comparando com Deus e Jesus.

No Sindicato dos Bancários, em março de 2016, Lula discursou para a militância petista sobre a manhã daquele dia, em que o então ex-presidente fora alvo da 24.ª fase da Operação Lava Jato.

"Eu falo para o meu filho: não fica com raiva, é assim, meu filho, vamos suportar. Jesus Cristo sofreu mais do que nós. Tiradentes foi crucificado, e somente após mais de 100 anos foi transformado em herói. Se a gente tem que pagar esse preço, vamos pagar. Mas vamos lutar", disse, se referindo ao filho que também foi alvo da operação, Fábio Luis Lula da Silva, o Lulinha.

No mesmo ano, Lula afirmou que só Jesus Cristo ganharia dele no quesito popularidade no País. A comparação foi feita no pronunciamento após denúncia do Ministério Público Federal contra ele no âmbito da Lava Jato.

"Eu tenho uma história pública conhecida. Acho que só ganha de mim aqui no Brasil Jesus Cristo. Só! Porque, pense, um cabra conhecido e marcado neste País. Foi assim no sindicato. Foi assim no PT", disse.