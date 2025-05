Gleisi diz que, na esquerda, para ganhar da extrema direita, não vê outra pessoa que não Lula

Gleisi concedeu entrevista ao programa Conversa com Bial , da TV Globo , divulgada na madrugada desta quinta-feira, 29.

A ministra disse que o PT e a esquerda "têm quadros políticos", mas não "com pegada popular, com condições de fazer o embate e condições de ganhar" do bolsonarismo.

"Na esquerda, para fazer disputa e ganhar da extrema-direita, não vejo outra pessoa que não seja o Lula. Obviamente que numa idade mais avançada tem mais dificuldades", reconheceu Gleisi.

A ministra defendeu que o presidente da República é o único de seu campo que faz frente ao ex-presidente Jair Bolsonaro e quem quer seja candidato no campo da direita. "O Lula está bem, mas ele também tem consciência de que não estiver bem de saúde, não dá para ir. É ele que vamos ter para disputar a eleição de 2026", defendeu. "Eu fico com medo de esse pessoal (bolsonarista) ganhar. Então, infelizmente, Lula terá de ser candidato", argumentou.

Gleisi justificou as alianças que o governo Lula 3 fez com partidos de centro e de direita, como o União Brasil, MDB, PSD, PP e Republicanos. Disse que o objetivo foi isolar o que ela chama de "extrema-direita" e conseguir apoios na direita.