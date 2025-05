Ex-AGU confirma consulta de Bolsonaro para reverter vitória eleitoral de Lula

Segundo Bianco, Bolsonaro - ao lado de comandantes das Forças Armadas e do então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, - perguntou se tinha visto algum problema jurídico no resultado e se o advogado-geral da União vislumbrava algo que poderia ser questionado.

Bianco respondeu que a eleição foi feita de forma "transparente". "Eu disse que não. Disse que tem uma comissão funcionando, que foi transparente", disse. O ex-advogado-geral não soube informar com precisão, mas disse achar que todos os comandantes das três Forças Armadas estiveram presentes nesse encontro.

Ele é testemunha do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, réu na ação penal que investiga tentativa de golpe de Estado.

A existência dessa reunião foi questionada pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet. Esse encontro teria ocorrido depois do final de outubro, quando Lula venceu com 50,9% dos votos válidos ante 49,1% de Bolsonaro no segundo turno.

Poucas horas após esse resultado, caminhoneiros fecharam rodovias pelo Brasil, não reconhecendo a derrota eleitoral do então incumbente. As manifestações ganharam volume e levaram aos acampamentos na frente de quartéis militares, especialmente o Quartel-General do Exército, em Brasília. No dia 8 de janeiro de 2023, manifestantes marcharam dessa unidade na capital federal em direção à Praça dos Três Poderes e vandalizaram os prédios do STF, do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto.