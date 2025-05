Corração: CPI das Bets: Adélia, ex-BBB e advogada de Deolane, será alvo de condução coercitiva

A versão inicial da reportagem não deixava claro que Adélia de Jesus Soares é considerada, pela CPI, como sócia da empresa Playflow Processadora de Pagamentos Ltda. Embora as publicações do Senado Federal a tratem como "dona" da Playflow, nos registros da Junta Comercial do Estado de São Paulo, Adélia de Jesus aparece como administradora e representante da Peach Blossom River Technology. Segue o texto corrigido.

A defesa de Adélia foi procurada, mas não havia retornado aos contatos da reportagem do Estadão até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

Adélia é apontada pela CPI como sócia da empresa Payflow Processadora de Pagamentos LTDA e, segundo requerimento da relatora da CPI, senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), foi indiciada pela Polícia Civil do Distrito Federal pelos crimes de falsidade ideológica e associação criminosa. Nos registros da Junta Comercial, Adélia aparece com o cargo de administradora e representante da Peach Blossom.

A Playflow teria sido usada para realizar movimentações financeiras suspeitas, com fortes indícios de lavagem de dinheiro e transações irregulares em desacordo com as normas do Banco Central. As operações envolveriam documentos falsos e mecanismos fraudulentos. A empresa também estaria ligada a uma companhia registrada nas Ilhas Virgens Britânicas, o que sugere a internacionalização das atividades ilícitas.

CPI