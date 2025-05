Bolsonaro dispensa Pazuello e outras três testemunhas no processo do STF

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A Primeira Turma do STF ouve nesta sexta-feira, 30, e na próxima segunda, 2 de junho, as testemunhas de defesa do ex-presidente. Entre as testemunhas que seguem na lista estão três membros do alto escalão do governo Bolsonaro: o ex-ministro de Infraestrutura e atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas(Republicanos), o ex-chefe da Casa Civil e atual senador Ciro Nogueira(PP-PI), o ex-ministro do Desenvolvimento Regional e senador Rogério Marinho, e o ex-secretário-executivo da Casa Civil Jonathas Nery.

O líder do PL,Valdemar Costa Neto, também deve depor nesta sexta, mas como testemunha do ex-ministro da Justiça Anderson Torres.