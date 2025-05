Alckmin sente dores abdominais e passa por exames em hospital de Brasília

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo a assessoria de Alckmin, a decisão sobre se ele ficará internado ou não só será tomada após a nova bateria de exames.

A agenda do vice-presidente para esta quinta-feira previa uma reunião com o líder do PSB na Câmara, Pedro Campos (PE) e com o deputado Jones Donizette (PSB-SP). Ele também participaria de uma reunião do Grupo Executivo do Complexo, em Brasília. Os compromissos foram cancelados.