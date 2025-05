O que levou Marina a sair do governo em 2008 e o que enfrenta na gestão Lula 3

Há 17 anos, também no mês de maio e chefiando a pasta do Meio Ambiente de um governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Marina Silva pedia demissão do cargo. O desembarque do governo petista, do qual fazia parte desde o primeiro dia do primeiro mandato, ocorreu após uma série de desgastes entre ela e outros governistas e foi simbolicamente encerrado com uma carta de demissão, em que Marina destacou "crescentes resistências junto a setores importantes do governo e da sociedade".

Duas entre várias disputas internas que envolviam tentativas de sobrepor interesses econômicos à preservação ambiental se destacaram no agravamento da crise que levou a sua saída da pasta. Uma semana antes de deixar o cargo, como mostrou o Estadão na época, Marina se considerou desprestigiada com a decisão de Lula de entregar o comando do Plano Amazônia Sustentável (PAS), gestado desde 2003, ao então ministro da Secretaria Assuntos Estratégicos, Mangabeira Unger. Segundo narraram assessores do Palácio, a ministra "quase caiu da cadeira" quando foi informada da decisão. O processo de desgaste se acentuou um ano antes, quando o não andamento de obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) foi atribuído ao atraso na concessão de licenças ambientais pelo Ibama. Marina chegou a protagonizar disputas com a então ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff. Os interesses de Dilma para o PAC contrariavam a política ambiental defendida por Marina, que acabou tendo de ceder ao licenciamento de obras de infraestrutura na região amazônica. O próprio presidente fez críticas públicas à área sob comando da ambientalista quando a falta de licenças atrasou o processo de leilão das usinas do Rio Madeira.

Agora, novamente à frente da pasta do meio ambiente e em um cenário mais desafiador pelos efeitos das mudanças climáticas causando desastres nas cidades e no campo, Marina volta a enfrentar resistência no próprio governo. Em fevereiro, Lula defendeu os estudos para a exploração de petróleo na Margem Equatorial e disse que "ninguém pode proibir" as pesquisas para avaliar a região, além de afirmar que o Ibama estava de "lenga-lenga" e parecia ser "contra o governo". Em audiência pública para discutir a criação de reservas extrativistas no Amapá nesta terça-feira, 27, senadores em defesa da exploração mineral na região usaram o mesmo tom de críticas para interrogar e criticar a ministra, convidada pelos parlamentares para a sessão.