Prefeitura envia à Câmara nova adequação do Código Tributário de Fortaleza

O projeto de lei visa alterar o código para adequar-se com as alterações recentes na legislação federal

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), enviou nesta terça-feira, 27, em regime de urgência, o projeto de lei complementar 30/2025 que altera pontos da Lei Complementar 159, que instituiu o Código Tributário O Sistema Tributário Municipal é regido por este Código e pela legislação tributária que estabelecem as normas gerais de direito tributário aplicáveis ao Município de Fortaleza. Compreende o conjunto de princípios, regras, institutos e práticas que incidam direta ou indiretamente sobre fatos ou atos jurídicos de natureza tributária relacionados com os tributos municipais e com as relações jurídicas tributárias deles decorrentes.

da capital cearense.

De acordo com o texto do Executivo, a proposta vista modernizar e adequar a legislação tributária municipal garantindo maior transparência, justiça fiscal e eficiência na arrecadação de tributos. Ele visa adequar o código fortalezense com a legislação federal.