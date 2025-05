Por quais crimes Eduardo Bolsonaro vai ser investigado pelo STF? Entenda

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) será investigado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por três crimes. Nesta segunda-feira, 26, a Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu à Corte um inquérito contra o parlamentar pelos possíveis crimes de coação no curso do processo penal, obstrução de investigação contra organização criminosa e abolição do Estado Democrático de Direito.

No pedido de investigação, a PGR afirma que Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, tem se dedicado a conseguir do governo americano sanções a integrantes do STF, do Ministério Público e da Polícia Federal com o "intuito de embaraçar o andamento do julgamento" contra seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu na Corte por tentativa de golpe de Estado.

No último dia 22, Eduardo Bolsonaro publicou um vídeo no X celebrando uma declaração de Marco Rubio, secretário de Estado americano. Segundo o republicano, a gestão de Donald Trump está "analisando" possíveis sanções a Alexandre de Moraes, com "grande possibilidade" de o magistrado brasileiro ser sancionado pelo governo dos Estados Unidos.

Coação no processo e obstrução de investigação por intimidação

Segundo os procuradores, a conduta do parlamentar tem o intuito de intimidar as autoridades responsáveis pelo andamento do processo penal. Por essa razão, foi solicitada uma investigação pelos crimes de coação no curso do processo penal e por obstrução de investigação contra uma organização criminosa.