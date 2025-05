Lula ligou para Marina Silva para apoiar saída da Comissão; Janja se pronuncia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ligou nesta terça-feira, 27, para a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, após ela deixar a sessão da Comissão de Infraestrutura do Senado por causa de um bate-boca com parlamentares da oposição. Lula disse que ela agiu corretamente ao se retirar após discutir com os senadores Plínio Valério (PSDB-AM) e Marcos Rogério (PL-RO).

Segundo o Ministério do Meio Ambiente, Lula prestou solidariedade a Marina e disse que sentiu um "mal-estar" ao ver as imagens do bate-boca entre a ministra e os parlamentares.