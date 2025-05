Gleisi diz que senadores foram ofensivos e comportamento com Marina Silva é 'inadmissível'

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, defendeu nesta terça-feira, 27, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Ao comentar sobre o bate-boca na Comissão de Infraestrutura do Senado, Gleisi disse que os senadores Plínio Valério (PSDB-AM) e Marcos Rogério (PL-RO) agiram como agressores e tiveram comportamento "inadmissível".

"Inadmissível o comportamento do presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado, Marcos Rogério, e do senador Plínio Valério, na audiência de hoje com a ministra Marina Silva. Totalmente ofensivos e desrespeitosos com a ministra, a mulher e a cidadã. Manifestamos repúdio aos agressores e total solidariedade do governo do presidente Lula à ministra Marina Silva", disse Gleisi.