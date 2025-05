Eduardo Paes venceria eleição para governador do RJ em primeiro turno, diz pesquisa

Paes tem 57% das intenções de voto no cenário estimulado, quando os nomes dos políticos são apresentados aos entrevistados. O deputado estadual Rodrigo Barcellar (União), presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), aparece em segundo lugar, com 10,4%, seguido do deputado federal Tarcísio Motta (PSOL), com 8,3%. O empresário Ítalo Marsili aparece com 1,6%.

Na pesquisa espontânea, em que os entrevistados respondem em quem votariam, sem uma lista prévia de candidatos, Paes lidera com 7,6% das intenções de voto, seguido pelo atual governador do Estado, Cláudio Castro (PL), com 4% - que foi reeleito em 2022 e, por isso, não pode disputar novo mandato.

A ex-deputada Clarissa Garotinho (União-RJ) tem 18,4%; o ex-deputado Alessandro Molon (PSB-RJ), 15,1%; a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, 14,5%, o deputado federal Pedro Paulo (PSD-RJ), 13,7%; e o deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ), 11,3%. Outros 10,9% disseram que vão votar em branco ou anular o voto, enquanto 4,7% não souberam ou não responderam.

No segundo cenário, Flávio Bolsonaro obteve 38,8% das intenções de voto. Benedita da Silva se mantém em segundo lugar com 26%, seguida de Cláudio Castro, com 23,4%. Na sequência estão Clarissa Garotinho com 17%, Anielle Franco com 14,6%, Alessandro Molon com 14,4% e Pedro Paulo com 12,8%. Nesta simulação, 10,1% dos eleitores vão votar em branco ou anular o voto e 4,5% não souberam ou não responderam.

No terceiro cenário, Flávio Bolsonaro aparece com 40,2% das intenções de voto, seguido de Benedita da Silva com 27,4% e Clarissa Garotinho com 19%. Alessandro Molon aparece com 15,7%, seguido de Anielle Franco com 15,4%, Pedro Paulo com 14% e o senador Carlos Portinho (PL-RJ) com 6,5%. Outros 10,8% dos eleitores escolheram votar em branco ou anular o voto, enquanto 5,1% não souberam ou não responderam.