CPI das Bets aprova condução coercitiva de Jon Vlogs após ausência do influenciador

A CPI das Bets aprovou, nesta terça-feira,27, a condução coercitiva do influenciador Luan Kovarik, conhecido como Jon Vlogs, e do empresário Jorge Barbosa Dias, dono da casa de apostas MarjoSports. Ambos haviam sido convocados para depor na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que apura irregularidades no mercado de apostas, mas não compareceram à sessão realizada nesta tarde.

À CPI, Jon Vlogs informou que não compareceu por estar fora do País, o que gerou críticas da senadora Soraya Thronicke (Podemos), relatora da comissão. "Nós sabemos muito bem quão ricas essas pessoas são. Elas podem vir do exterior, porque tem voo todos os dias para o Brasil. Na minha concepção, é má vontade, uma desculpa" declarou.