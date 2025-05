CNJ abre investigação e mantém afastamento de Juiz 'subserviente' a lobista dos tribunais

O plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu, por unanimidade, nesta terça, 27, pela abertura de Processo Administrativo Disciplinar para investigar a conduta do juiz de Mato Grosso Ivan Lúcio Amarante, da comarca de Vila Rica - município com cerca de 20 mil habitantes a 1320 quilômetros da capital Cuiabá - sob suspeita de venda de sentenças em troca de propinas que teriam sido pagas a ele pelo advogado Roberto Zampieri, apontado como "lobista dos tribunais". Os conselheiros decretaram, ainda, a manutenção do afastamento de Amarante, medida que já vigora desde outubro do ano passado.

O Estadão pediu manifestação do juiz, via Tribunal de Justiça de Mato Grosso, mas não havia recebido um retorno até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.