8/1: Abin soube da gravidade na véspera, mas não sabia trajeto de manifestantes, diz ex-diretor

Chefe da Abin no início do governo Lula, Cunha foi convocado como testemunha de defesa de Anderson Torres, ministro da Justiça e Segurança Pública no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e secretário de Segurança Pública do Distrito Federal no início de 2023. Torres é réu na ação penal da tentativa de golpe de Estado.

O ex-diretor da Abin disse ainda que o órgão não tinha conhecimento do trajeto dos manifestantes, e que essa informação só chegou para ele às 8h do próprio dia 8.

De acordo com Saulo Moura da Cunha, a Polícia Federal (PF) forneceu informações sobre os ônibus na capital federal, com pessoas para o ato no dia 8. No dia 7, eram 25 veículos. No dia 8, estavam já 100 ônibus na Granja do Torto. "100 ônibus são quase 5 mil pessoas. Teríamos uma manifestação de grande porte", afirmou.

Os alertas já estavam sendo feitos desde o dia 2 de janeiro ao Sistema Brasileiro de Inteligência (Sisbin). Naquela data, manifestante já trocavam mensagens em aplicativos convocando para atos, sugerindo depredação das sedes dos Três Poderes. O primeiro alerta mais contundente ocorreu na noite do dia 6.

Fazem parte do Sisbin, entre outros, as secretarias-executivas do ministério da Casa Civil, do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), do Ministério das Relações Exteriores, os centros de inteligência de cada uma das Forças Armadas e do Ministério da Justiça e as diretorias de inteligência da pasta, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal.