Carlos Bolsonaro diz não viver em democracia e critica ONU por apoiar Lula

Em texto publicado em seu perfil no X (antigo Twitter), o vereador Carlos afirmou que a campanha de seu irmão nos Estados Unidos em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro - acusado de tentativa de golpe de Estado e ataques à democracia - não é inédita.

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) rebateu as acusações de que seu irmão, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), estaria atentando contra a soberania nacional ao realizar uma campanha nos Estados Unidos em defesa do pai, Jair Bolsonaro. Em declaração neste domingo, 25, Carlos comparou a viagem do irmão às ações internacionais promovidas por políticos de esquerda durante o período em que o presidente Lula (PT) esteve preso.

Seu irmão, Eduardo Bolsonaro, pode ser investigado por atuar nos Estados Unidos contra as autoridades brasileiras. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes analisa pedido da Procuradoria Geral da República (PGR) para abrir um inquérito.

Segundo ele, ações semelhantes foram promovidas no exterior por políticos como Dilma Rousseff, Gleisi Hoffmann e Fernando Haddad durante o período em que Luís Inácio Lula da Silva esteve preso pela operação Lava Jato. O vereador ainda criticou o apoio da Anistia Internacional e o Comitê de Direitos Humanos da ONU por julgarem que o presidente teve seus direitos políticos violados: "Os anjinhos de sempre", disse Carlos.

A PGR atribui ao deputado uma campanha de intimidação e perseguição contra integrantes do Supremo, da Procuradoria e da Polícia Federal envolvidos em investigações e processos contra bolsonaristas.

Eduardo Bolsonaro se licenciou do mandato na Câmara e está nos Estados Unidos desde fevereiro. O deputado justificou que decidiu permanecer no país para "focar em buscar as justas punições que Alexandre Moraes e a sua Gestapo da Polícia Federal merecem".

Desde que deixou o Brasil, Eduardo mantém agendas com congressistas republicanos e auxiliares do presidente Donald Trump para tentar emplacar medidas que pressionem o STF no julgamento da trama golpista.