Bancada apoiada pelo Proarmas utiliza pautas sociais para propor projetos armamentistas

A bancada é formado por 23 congressistas eleitos com apoio do Proarmas (Associação Nacional Movimento Pró-Armas), atua como força de reforço à tradicional bancada da bala no Congresso Nacional.

O instituto analisou os textos propostos pelos parlamentares da bancada do armamento civil. Segundo o estudo, os projetos tendem a instrumentalizar pautas sociais complexas, como a violência doméstica e a insegurança nas escolas, para justificar projetos de lei que visam flexibilizar o acesso às armas.

Entre os exemplos, destacam-se propostas que autorizam o porte de armas para professores, concedem isenção fiscal para mulheres vítimas de violência doméstica na aquisição de armamentos, e obrigam a presença de seguranças armados em instituições de ensino.

Apesar de o Proarmas defender a ampliação do acesso civil a armas de fogo, apenas 52 PLs (7%) tratam diretamente do tema "armas e munições". As demais propostas se enquadram nas categorias de Segurança Pública (78 PLs) e Código Penal (73 PLs), sendo que, deste último grupo, 53 tratam do endurecimento de penas e da redução de garantias legais.

Além disso, o relatório mostrou que os parlamentares ligados ao movimento Proarmas apresentaram, em média, 32 projetos por autor nos dois primeiros anos da atual legislatura, o que representa uma produção 68% acima da média do restante do Congresso. O número contrasta com a média geral de 19 projetos por congressista.